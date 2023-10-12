رموز الأغنية الشبابية المصرية في السعودية غدًا

يلتقي نجوم الأغنية الشبابية المصرية، غدًا في حفل من نوعٍ خاص في السعودية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد الأمسية الشبابية المصرية في جدة

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح جدة سوبر دوم بمدينة جدة، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

نجوم حفل مهرجان فوَرها

يضم الحفل نجوما بارزة في الأغنية الشبابية المصرية وهم “رامي جمال، محمد نور، كريم محسن، أحمد بتشان، مها فتوني”.

فعاليات مهرجان فوّرها

يعتبر الحفل ضمن الموسم السادس لفعالية “فوّرها” وإن ما يميزها عن غيرها من الفعاليات وجود نخبة مميزة من الفنانين العرب وخاصة الفئة الشابة منهم والمتواجدون في الطليعة في الوقت الراهن والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب مؤكداً ان جمهور جدة جمهور ذواق ومن الضروري الارتقاء بذوقهم عبر اختيار فنانين كبار لضمان نجاح الحفلات.

تقدم فعالية فورها مجموعة من الأمسيات الشبابية في جميع المجالات وعلى وجه التحديد الغناء، فقد قدمت مسبقًا عدد من الفعاليات البرازة التي نالت رضاء جميع الأذاق والأعمار وخاصة الشباب.