وكيل التعليم بالوادي الجديد: ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، التزام الجميع بالمعايير التي تنظم العمل، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب، واحترام زي المعلمين في جميع الفصول الدراسية، والمدارس والمؤسسات التعليمية، والاستماع لأولياء الأمور والترحيب بهم، وتسريع حركة حركات التدريس وتغطية العجز في كافة التخصصات.

جاء ذلك خلال لقائه مدير إدارة تعليم الخارجة ومديري المدارس ونواب إدارة تعليم الخارجة، في قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، لمناقشة آخر الأحداث منذ بدء العام الدراسي الجديد سنة 2023-2024.

وأوضح المجهود المبذول في الميدان التربوي خلال الفترة الماضية، متمنياً المزيد من الإسهامات لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم عدة محاور منها ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في التخصصات المختلفة وتسريع حركة الحركات التدريسية لتحقيق استقرار العملية التعليمية، والتزام كافة العاملين في القطاع التعليمي الميدان بارتداء الزي الرسمي للمعلمين في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجذابة. للطلبة وتقديم كافة سبل الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وأشار عبدالعزيز إلى ضرورة الاستماع إلى مقترحات وآراء أولياء الأمور واستقبالها بشكل جيد، وكذلك آراء المعلمين والطلاب حول تطوير نظام التعليم، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تنشأ خلال فترة الدراسة، العمل على رفع المستوى الثقافي للطلبة، وغرس فيهم روح الولاء والإخلاص للوطن، وإبراز القدوة. النجاح لجميع الموظفين والتشجيع للمتميزين.

وشدد على ضرورة التعرف على مجموعة من الآراء والمقترحات التي قدمها الحضور ومناقشتها، موجهاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود حتى يكون العمل ناجحاً بما يتوافق مع الهدف المنشود وهو تخريج أجيال المستقبل الواعدة.