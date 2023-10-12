وزير التعليم يجدد الثقة فى المهندس سيد عبد العزيز وكيلا لتعليم الوادي الجديد

اصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار تجديد الثقة للمهندس سيد عبد العزيز مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى التعليم في محافظة الوادي الجديد.

منذ توليه منصبه كمدير للمديرية، قاد المهندس سيد عبد العزيز مجموعة من الإصلاحات والتطويرات المهمة في نظام التعليم بالمحافظة. ومن أهم هذه الإصلاحات تأهيل المدرسين من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مهاراتهم التعليمية.

كما قام المهندس سيد عبد العزيز بتوسيع نطاق التعليم الفني والتدريب المهني بالوادي الجديد، وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي المحلي لتوفير فرص عمل للخريجين وتطبيق المفاهيم النظرية في العمل العملي. كما أدخل تحسينات جوهرية في البنية التحتية للمدارس، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة للطلاب.

لا يمكن إنكار أن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد قد شهدت تحولًا كبيرًا خلال فترة إدارة المهندس سيد عبد العزيز. طبقًا لتقارير الأداء والتقييم، تم تحقيق تحسن واضح في جودة التعليم والنتائج الأكاديمية للطلاب. وقد تكرر تكريم المديرية على المستوى المحلي والوطني عدة مرات بناءً على هذه الإنجازات.

إن قرار تجديد الثقة للمهندس سيد عبد العزيز يعكس تقدير الدكتور رضا حجازي للإنجازات التي تحققت في مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد تحت إدارته، كما يعكس الاعتراف بقدرته على قيادة المديرية نحو تحقيق مزيد من التطور والتقدم في مجال التعليم. نتطلع إلى مواصلة العمل الجاد والمثمر من قبل المهندس سيد عبد العزيز وفريقه، والذين نثق في قدرتهم على تعزيز نوعية التعليم وتحقيق الأهداف المستقبلية في المحافظة.

وتأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المديرية وعلى نجاح سيد عبدالعزيز في إدارتها. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي تقديرًا واعترافًا بجهود مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد وفريق العمل الذي يعمل معه في تطوير وتحسين جودة التعليم وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

ومن جانبه، أعرب المهندس سيد عبد العزيز عن سعادته وامتنانه للثقة الممنوحة له مجددًا، وأكد التزامه بتقديم الأفضل ومضاعفة جهوده للارتقاء بمستوى التعليم وخدمة المعلمين والطلاب في المحافظة.

ويعتبر سيد عبدالعزيز من الكفاءات الإدارية العالية في مجال التعليم، حيث عمل في العديد من المناصب القيادية في مجال التعليم قبل توليه منصب مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد. وقد حققت المديرية تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المتعلقة بجودة التعليم وإدارته بفضل جهود الفريق الذي يقوده السيد عبد العزيز.