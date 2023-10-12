انتعاشة سياحية بالغردقة.. آلاف السياح في مهرجان الشارع"أمان يا بلدي"

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية هائلة، وتوافد الآلاف من السياح على المناطق السياحية، تزامنًا مع مهرجان الشارع، الذي تنظمه مدينة مكادي جنوب الغردقة بهدف تنشيط السياحة، وبث رسالة أمان وطمأنينة لسياح العالم عن الأمن والأمان والاستقرار في بلاد مصر المحروسة.



وأكد عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على حفلات مهرجان الشارع بمدينة مكادي بيتش جنوب الغردقة، لافتا إلى أن مهرجان الشارع تنظمه مدينة مكادي باشتراك أكثر من 11 فندق ومنتجع سياحى وآلاف السياح من 15 جنسية أجنبية مختلفة من الدول الأوروبية ويمشل فقرات فنية واستعراضية وحفلات موسيقية متنوعة.



ومن جانبه أوضح العميد محمد منصور الخبير الأمني بمدينة مكادي أن مهرجان الشارع يتم تنظيمه بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة في الغردقة و رسالة للعالم بالامن والأمان والاستقرار الذي تشهده مدينة الغردقة، مؤكداً أن السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية تحرص على المشاركة والتفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط وعمل دعاية سياحية بطريقة غير مباشرة لافتا إلى توافد الآلاف من السائحين علي الفنادق السياحية وان السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين الي الغردقة.