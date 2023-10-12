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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فرح علي بمكياج سموكي تبرز جمال ملامحها

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الإعلامية فرح علي متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، لتخطف الأضواء من جديد بإطلالتها الساحرة.

 


وبدت فرح علي بإطلالة ساحرة، تشبه أميرات عالم ديزني، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، بأكمام طويلة،  صمم من قماش الشيفون باللون الليموني لتواكب أحدث صيحات موضة فساتين خريف 2023، وتزينت ببعض المجوهرات الماسية بشكل جذاب.

 


أما  من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة منحت  لملامحها لتبرزها بمكياج صاخب مرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بمكياج سموكي مع لون النود الغامق في الشفاه.
وتنجذب فرح علي للأزياء الراقية التي تبرز جمالها وسحر قوامها بشكل ناعم وجذاب لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها إينما ظهرت.

فرح علي 

 

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