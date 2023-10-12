مرض أحمد حلمي.. صورة تكشف حقيقة حالته الصحية ومنى زكي تحسم الجدل (شاهد)

أثار الفنان أحمد حلمي قلق جمهوره بعد تداول أنباء عدة تُفيد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية.

منى زكي تحسم جدل تعرض زوجها أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة

سرعان ما نفت النجمة منى زكي تعرض زوجها الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية مؤكدة أنه بخير وبحالة صحية جيدة، وكل ما تردد حول إصابته بمرض خطير عارِ تمامًا من الصحة.

منى زكي وأحمد حلمي

وائل عبد العزيز يُطمئن المهور على صحة أحمد حلمي: دخوله وعكة صحية غير صحيح

في الوقت نفسه، نشر الفنان وائل عبد العزيز صورته مع الفنان أحمد حلمي ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، وينفي كافة الأنباء المتداولة حول تعرضه لوعكة مفاجئة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر وائل عبد العزيز في الصورة رفقة أحمد حلمي وزوجته منى زكي ومجموعة من أصدقائهم، وأرفقها بتعليق: "حلمي بخير وخبر دخوله وعكة صحية غير صحيح".

وائل عبد العزيز عبر انستجرام

أحمد حلمي يستعد لتصوير فيلم "لسة حتة"

على صعيد آخر، يستعد أحمد حلمي لتصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "لسة حتة"، فحسبما صرح في وقت سابق، يحتاج تصوير الفيلم وقتًا شتويًا، لذا من المتوقع أن يبدأ التصوير مع بداية حلول فصل الشتاء.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "واحد تاني" الذي عُرض هذا العام بمختلف دور العرض السينمائي، وشاركه البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم روبى، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي ومنى زكي

تحديد جلسة 25 أكتوبر للحكم على المتهم بسب وقذف مني زكي

على الجانب الآخر، قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، تحديد جلسة 25 أكتوبر، للحكم على "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي من خلال فيديوهات بثها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، قد ادعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم، وتم التأجيل لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

منى زكي وأحمد حلمي

رسالة أحمد حلمي لمنى زكي قبل دقيقة من وفاته على فراش الموت

ويواصل أحمد حلمي ومنى زكي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شغل الثنائي حديث الجمهور خلال الأيام الماضية بعدما أثار حلمي تعاطفًا كبيرًا بعد حديثه عن فكرة وفاته وموقف زوجته منى زكي، حيث تمنى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبلها لأنه لا يقوى على فراقها، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش ببرنامج "AB talks".

وجه أنس بوخش سؤالًا افتراضيًا للفنان أحمد حلمي قائلًا: "لو على فراش الموت وعندك أقل من دقيقة قبل ما تتوفى تقول لمنى زكي شيء هتقول لها إيه؟"، ليرد عليه حلمي: "هقول لها أوعي تحسي بالذنب أو تعيطي على إني مش موجود، وهكون مبسوط إنه أنا اللي نايم هنا مش إنتي وأنا اللي همشي".