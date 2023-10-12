سيدات سلة الأهلي يفزن على الأوليمبي بدوري المرتبط

تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق فوزًا هامًا على حساب نظيره الأوليمبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج وقدمت لاعبات الفريق الأحمر أداءً مميزًا، حتى نجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 65-26، وذلك ضمن منافسات البطولة.

كان فريق سيدات السلة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق مصر للتأمين بنتيجة 99-64، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

كان طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، ، قد حرص على دعم اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأحمر الأخيرة تركيزًا كبيرًا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء خلال المواجهات المقبلة.

ودية مصر وزامبيا ..

على صعيد آخر ، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الزامبي ، الآن على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وديًا ، على هامش معسكر الفراعنة المقام هناك والذي تختتم فعالياته 17 من شهر أكتوبر الجاري.

وتيأتي تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



بينما تأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمار ات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.