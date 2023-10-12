رجال المظلات يرفعون صور السيسي بسماء مصر في حفل تخرج دفعة الكليات العسكرية (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

خلال العرض قدَّمتْ قوات المظلات بـ القوات المسلحة، عرضًا في السماء، حاملين علم مصر، وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى علم القوات الجوية، والبحرية، خلال الاحتفالية.

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية:

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

تعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.