ياسر وهبة: "الجيش أقسم ألا يغمض له جفنًا حتى يعيد سيناء"

أكد العميد ياسر وهبة، مقدم احتفالية حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، أنه مضى 50 عامًا على يوم تزينت فيه مصابيح السماء، قائلًا: "50 عامًا مرت على لحظة أشرقت فيها أرض مصر بنور ربها".

تابع “وهبة” خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه: "نصف قرن من الزمان ولى وما زلنا نتنفس عبير نصر أكتوبر المجيد"، لافتًا إلى أن ذلك النصر الذي أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه، وشعب طال انتظاره ليوم الحسم وجيش نظر إلى الضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفأ بها بريق الحياة، فأقسم ألا يغمض له جفنًا أو يرتاح له بال حتى يعيدها مجددًّا إلى أحضان الوطن الأم".

تابع وهبة أن نصر أكتوبر الذي أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه وشعب طال صبره انتظارًا ليوم الحسم، وجيش نظر للضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن، وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفأ فيها بريق الحياة، مستطردًا: "أقسم ألا يغمض له جفنًا أو يرتاح له بالًا، حتى يعيدها مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم، وتزامنًا مع هذه الذكرى العطرة، يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الضباط في الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وليبقى علم مصر مرفوعًا من جيل إلى جيل".

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

تعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.