تعليم أبوتشت تتابع تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، اجتماعًا موسعًّا بمديري المدارس الإعدادية والثانوية، في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد رئيس قسم المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحسين عبدالحكم مسئول الأمن وأشرف فوزي رئيس قسم الإحصاء.

هنَّأ مدير عام الإدارة الحضور ببدء العام الدراسي الجديد والمناسبات الدينية والقومية المتزامنة مع بدء العام الدراسي الجديد ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال منذ بدء العام الدراسي الجديد والمشكلات التي تواجه العمليه التعليمية وإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لها تتفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

أكد مدير الإدارة، ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وطالب بسرعة استكمال تسليم الكتب المدرسية وتنفيذ الجداول والإشراف اليومي وتسجيل غياب التلاميذ أولًا بأول والتأكيد علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لمواجهة الدروس الخصوصية وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة والتأكيد علي تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للتلاميذ، والمعلمين وغلق الأبواب عقب دخول الطلاب والالتزام بالزي المدرسي الموحد.

ناقش الاجتماع النشرة الواردة من المديرية بشأن الإحصاء الاستقراري للمدارس.

دعا المدير العام الحضور إلي عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بحدوث مخاطر عند التطعيم المدرسي للتلاميذ والطلاب وتوعية أولياء أمورهم بفائدة التطعيم المدرسي لأبنائهم حفاظًا علي سلامة صحتهم.