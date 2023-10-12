فيلم A Haunting In Venice يتخطى الـ100 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

وصلت إيرادات فيلم A Haunting In Venice التي تخطت الـ100 مليون دولار، حيث وصلت إلى 103 ملايين و475 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

فيلم A Haunting In Venice

إيرادات فيلم A Haunting In Venice

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 36 مليونا و399 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 67 مليونا و76 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم A Haunting In Venice

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أميرالمصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.