كونسنترنس + ويب هيلب تقدم خدماتها بـ 12 لغة من مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة العمل بشركة "كونسنترنس + ويب هيلب" الأمريكية لخدمات الأعمال ومراكز الاتصال بالقرية الذكية.

تقدم شركة كونسنترنس + ويب هيلب خدماتها من خلال مراكزها في مصر بـ 12 لغة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والصين والشرق الأوسط.

تضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء، بشركات صناعة التعهيد بالقرية الذكية، زيارة أحد مقرات شركة "كونسنترنس + ويب هيلب ـ Concentrix + Webhelp " الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد وخدمات الأعمال ومراكز الاتصال.

كما تفقد رئيس الوزراء منظومة العمل بالشركة، بما في ذلك صالة الكول سنتر، وتعرف على اللغات التي تتضمنها خدمات مركز الشركة بالقرية الذكية، ومن بينها الإنجليزية، والأسبانية، والبرتغالية، وغيرها.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح عمر صبحي بيومي، المدير العام للشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تعمل في مصر عبر 9 مراكز في 4 محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية ومدينة الغردقة، وتقدم خدماتها من خلال تلك المراكز بـ 12 لغة مختلفة لعدد من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، والصين، والشرق الأوسط.

كانت شركة Concentrix Corporation المتخصصة في خدمة العملاء والتكنولوجيا عن اندماجها مع شركة Webhelp المزود العالمي المتخصص لتجربة العملاء (CX) وحلول الأعمال، مؤكدة إنهاء عملية الاندماج بين الشركتين، وإلى حين اختيار الأسم الجديد فستحمل اسما مؤقتا Concentrix + Webhelp.

شركة ويب هيلب تعتبر واحدة من الشركات المتخصصة عالميا وعضوا بارزا في جمعية اتصال التي يشغل فيها المهندس علاء الخشن منصب الرئيس التنفيذي للشركه في مصر منذ أكتوبر عام 2020.

يصنف هذا الاندماج Concentrix + Webhelp كشركة متخصصة عالميا في قطاع تجربة العملاء (CX)، مع باقة موسعة من حلول الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية.

كما أنه يعزز عرض قيمة تجربة العملاء الشاملة مع واحدة من أقوى البصمات العالمية وأكثرها توازنا في القطاع، لمساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على تحويل تجارب العملاء وتحقيق أهدافهم التجارية.