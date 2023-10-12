جامعة الفيوم تستضيف الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الندوة التعريفية (المرأة تقود بالمحافظات المصرية)، والتي استضافت خلالها اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي، ووكلاء الوزارات، و ليلى طه مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من التنفيذيين والشعبيين والقيادات النسائية بمحافظة الفيوم، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وذلك اليوم الخميس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكّد الدكتور أحمد الأنصاري، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق البناء والتقدم، وكذلك تطوير آليات العمل بالجهاز التنفيذي والعاملين به.ومن هنا يأتي الاهتمام بتأهيل وإعداد وتدريب الكوادر الشبابية اللازمة، مُشيدًا بدور جامعة الفيوم المجتمعي الهام المنوط بها، والتعاون المستمر والتواصل الفعال مع محافظة الفيوم؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.

وصرح أن محافظة الفيوم قامت بإعداد ما يلزم من إجراءات؛ لتنفيذ برنامج (المرأة تقود في المحافظات المصرية) التابع للأكاديمية الوطنية؛ وذلك لتدريب المرأة داخل محافظة الفيوم على البرنامج، من خلال المنصات الإلكترونية للأكاديمية.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته، إلى أنه في إطار توجيهات القيادة المصرية بالاهتمام بتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، -بالإضافة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٢٣- فإن جامعة الفيوم تؤكد حرصها على استضافة المعنيين بالأكاديمية الوطنية للتدريب لما تقوم به من مجهودات وأدوار هامة في سبيل إعداد وتدريب الشباب، وخاصة قطاع المرأة؛ لتحقيق محاور وأهداف التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومحور الحماية.

التدريب والتأهيل

وأوضح اللواء إيهاب حامد أنه طبقًا لتوجيهات القيادة المصرية للنهوض بكافة نواحي ومجالات الحياة، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري، فإن الدور الأساسي للأكاديمية الوطنية للتدريب يتمحور حول بناء الإنسان، من خلال برامج التدريب والتأهيل والإعداد لقطاعَي الشباب والمرأة، التي أصبحت تتصدر المشهد بقوة وأكثر فاعلية، ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية والقيادة؛ لمساندة الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتحقيق أهداف تمكين المرأة، من خلال عدد من البرامج الحديثة والمطورة.

تم خلال الندوة التعريفية (المرأة تقود في المحافظات المصرية) تناول عدد من المحاور، شملت دور الأكاديمية الوطنية، والخدمات التي يتم تقديمها، والمتضمنة: الاستشارات، والاختبارات، والاعتماد، والتدريب.. وكذلك إلقاء الضوء على منهجية التدريب من خلال ورش العمل والأنشطة الثقافية والرياضية، ونماذج المحاكاة والتدريب الميداني.

واستعرضت الندوة مدارس الأكاديمية التي تشمل المدرسة الرئاسية للقيادة، والبرامج التعاقدية والتكليفات، ومدرسة القيادة الدولية، والمبادرات القومية، والشراكات المحلية والدولية.

وبما أن المرأة هي النواة الفعالة والمؤثرة في المجتمع، فإنه تم استعراض دور مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، والبرامج التابعة لتلك المدرسة، المتضمنة برنامج المصريات في الخارج، والتنفيذيات، والمرأة تقود في المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تناول شروط الالتحاق بهذه البرامج وأبرز محاور التدريب.

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