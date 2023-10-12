عاجل
جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم فوى فوى فوى.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم فوى فوى فوى
فيلم فوى فوى فوى

حقق فيلم "فوى فوى فوى" أمس الأربعاء إيرادات بلغت 278 ألفا و688 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع عرض 22 مليونا و728 ألفا و181 جنيها.

فيلم فوى فوى فوى

أحداث فيلم فوى فوى فوى

فيلم "فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا.

أبطال فيلم فوى فوى فوى

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

من المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار.

txt

إيرادات فيلم وش في وش بآخر ليلة عرض

مواد متعلقة

إيرادات فيلم وش في وش بآخر ليلة عرض

فيلم A Haunting In Venice يتخطى الـ100 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

أحمد رزق يكشف سر فقدانه لوزنه والسبب خارج التوقعات

فيلم  She Came to Me يتخطى 360 ألف دولار منذ طرحه

جيجي حديد محايدة بين طرفين: لدي أحلام للفلسطينيين دون أذى لشخص يهودي

مسلسل على باب العمارة يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني:"يوما قريب سيتحقق الحلم وتعود القدس لأحضان العرب"

نادر أبو الليف يطلق أحدث أعماله الفنية بعنوان "الدنيا بنك"
الجريدة الورقية