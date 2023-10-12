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الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: انطلاق فاعليات منتدى شرم الشيخ إكسبو دبي

بوابة الوفد الإلكترونية

 في إطار فاعليات برنامج دورنا، أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب (إدارة التطوع)، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية، منتدى شرم الشيخ إكسبو دبى تحت شعار Theway from COP27 to COP28، ويتم تنفيذ المنتدى بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٢ حتى ١٧ أكتوبر.


ويعمل المنتدى على أربعة محاور رئيسية (الملتقى البحثى نحو سياسات بيئية إبتكارية - مؤتمر السياسات الإعلامية البيئية- محور البرمجة من أجل المناخ Code for Climate - محور الإبتكار).

ويشارك فى المنتدى باحثين من "مصر- المغرب- العراق- ليبيا- لبنان- السودان- فلسطين- سوريا- الجزائر- اليمن- إندونيسيا- بنحلاديش- الصومال).

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