اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

بحسب كبيرة المعالجين في روسيا الاتحادية، أوكسانا درابكينا، فإن إدمان الناس للحوم المصنعة يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

وتحدثت الدكتورة درابكينا في مقابلة مع AiF عن العوامل التي لها تأثير خطير على ميل الأشخاص للإصابة بأمراض البنكرياس، بما في ذلك سرطان هذا العضو.

وأشارت إلى أن سرطان البنكرياس معروف بأنه أحد أكثر أنواع السرطان خطورة لأنه من الصعب للغاية تشخيصه في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج مفيدًا.

وأضافت الطبيبة أن الرجال والمدخنين والمصابين بالتهاب البنكرياس المزمن هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير.

يؤثر تناول النقانق أيضًا على الميل للإصابة بسرطان البنكرياس، وقالت أوكسانا درابكينا: "تأتي مساهمة معينة من استهلاك كميات كبيرة من اللحوم المصنعة، النقانق وغيرها من المنتجات".

وتحدث الخبير عن الأعراض التي يمكن أن تحدث مع أورام البنكرياس الخبيثة، وتشمل هذه الألم الحزامي (يحدث في الجزء العلوي من البطن وينتشر إلى الظهر)، واليرقان وحكة الجلد، والتغيرات في البراز (تغير اللون، وتظهر رائحة قوية جدًا، وتتوقف عن الانخفاض).

بالإضافة إلى ذلك، قد يشكو الشخص من الانزعاج الذي يحدث بعد تناول الطعام ويبدأ في فقدان الوزن.