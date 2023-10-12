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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تعلن موعد سداد الأقساط للمتقدمين على وحدات سكن كل المصريين 3

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.

وأفادت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخاً لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)"، وذلك وفقاً للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.

إعلان "سكن كل المصريين 3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان "سكن كل المصريين 3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما يؤكد مصداقية وأهمية البرنامج لدى المواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلًا على عدد 66 مدينة/مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.

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