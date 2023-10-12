تصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن عن توفر وظيفة إدارية للرجال والنساء، بمسمى مساعد تنفيذي بمدينة الرياض.

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الهيئة الملكية لمحافظة العلا

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تم انشائها للحفاظ على تراث وإرث العلا التي تتميز بمقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة. وقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة طويلة الأمد لتطوير المحافظة وتحقيق التحول المستدام وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأثرية والثقافية المهمة والنهوض بها لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم. وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة في المحافظة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

المهام والواجبات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بحسب ما جاء في بيان الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فأن هناك عددًا من الواجبات في الوظائف المطروحة، والتي جاءت كالتالي:

إدارة التواصل بين الإدارة العليا والجهات الأخرى.

توجيه المعلومات بكفاءة وبدقة.

تنظيم وتحديد المواعيد للإدارة العليا.

ترتيب السفر والإقامة.

مراقبة المصروفات وتقديم تقارير دورية.

استخدام البرامج المكتبية لإعداد التقارير والمشروعات.

الإلمام بالأدوات المكتبية.

إدارة الوقت وتنظيم الأمور بفعالية.

الحفاظ على السرية.

شروط عامة لوظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ووضعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عدد من الشروط العامة لشغل وظائفها ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ودعت الهيئة كل من يرغب في التقديم على وظائفها الاطلاع على التفاصيل، عبر الرابط التالي: من هنــــــــــــــا.