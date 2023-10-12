تفاصيل النشاط الرعوي للأنبا يوأنس في أسيوط غدًا

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، غدًا الجمعة ، فعاليات النشاط الروحي بمقر كنيسة مارمرقس التابعة للقطاع، بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا.

يستمر اللقاء على مدار ثلاث ساعات متواصلين يتخللهم اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة.



ومن المقرر أن يشهد أسقف الأقباط بأسيوط حفل الخريجين لخدام المشورة بجنود المسيح بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا.



ويلقي أسقف الاقباط بأسيوط كلمة روحية حول مبادئ مسيحية وتعاليم إنجيلية تساهم في معالجة أزمات الحياة وإرشاد الجميع بطرق تحقيق السلام.



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



فسرت الكتب التاريخية المسيحية كيف مر القديسين في كثير من الأحداث والمواقف التي تعيد تحرص الكنيسة على ترسيخها لدى الأقباط بمختلف اجيالها وأعادت هذه المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" ، وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.