شاهد دور الأنبا باسيليوس في رعاية الشباب الكاثوليكي بالمنيا

يواصل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، دوره الرعوي في متابعة أوضاع الأقباط الكاثوليك في مختلف بقاع الأرض تنفيذًا لوصية السيد المسيح بنش المحبة وخدمة الإنسانية.



وفي إطار متصل من مبدأ المسيح تفقد مطران الكاثوليك، أوضاع المراحل العمرية المختلفة من خلال اجتماع الشباب الذي عقد بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة جاهين بمشاركة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وحرص الأنبا باسيليوس على تقديم كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على العلاقة مع الله من خلال المواظبة على الصلاة، وممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة التفاني في خدمتهم.

تخلل اللقاء عدة فقرات من بينها الترانيم الروحية، بقيادة المرنمة سامية موريس، كما ألقى مينا هاني، محاضرة اليوم بعنوان "وصايا وليست مشاعر" عقبها اجتماع المطران.