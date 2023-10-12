تحرير 110 محضرا لمخابز بلدية بدمياط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة دمياط من ضبط 110 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالتنسيق مع مكتب تموين فارسكور ومباحث التموين ، والصحة، والطب البيطري ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

أسفرت الحملات عن ضبط 110 مخالفة حيث ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 74 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية – شهادة صحية - تجار تموينيين - بدون ترخيص -ذبح خارج السلخانة)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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