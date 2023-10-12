الأزهر: ما يحدث في غزة وصمة عار.. والإفتاء: ترويع الآمنين من الكبائر

تشهد فلسطين مجازر دموية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتهكت جميع قوانين جرائم الحرب في غزة، من قصف للمدنيين وقطع لجميع الإمدادات عن غزة.

ونددت جميع المؤسسات الدينية في العالم بما يحدث في غزة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مسؤولياته، ووقف هذه المجازر، وأن ما يحدث وصمة دينية وأخلاقية كبيرة.

الإفتاء: كبيرة من الكبائر

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، إن ترويع الآمنين حرام، وجزاء من يفعل ذلك هو جزاء من ارتكب كبيرة.

واستشهدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم).

الأزهر: استهداف المدنيين جرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخ

شيخ الأزهر الشريف

وسجِّل الأزهر أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيونَ، والحصارَ الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، واستخدامَ الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطعَ الكهرباء والمياه، ومنعَ وصول إمداداتِ الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية -كلُّ ذلك هو إبادةٌ جماعيةٌ، وجرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان، ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين الصهاينة وداعميهم ومَن يقف خلفَهم.

وقال الأزهر، إنَّ الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني ومباركةَ جرائمه وما نراه من تغطيات إعلامية غربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، هي أكاذيبُ تفضحُ دعاوى الحريات التي يدَّعي الغرب أنه يحمل لواءها ويحميها، وتؤكِّد سفسطائيةً في تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي والتورط في دعم غطرسة القوة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء؛ وتفتح المجال واسعًا لارتكاب أبشع جرائم الإرهاب الصهيوني في فلسطين.