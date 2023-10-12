لحوم بلدي طازجة ب240 بجامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانب من توزيع اللحوم الطازجة للعاملين بالجامعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، التي تنظمها نقابة العاملين بالجامعة، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يسن نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وأحمد العارف نقيب العاملين، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة العاملين.





وقال الدكتور حسان النعماني، أن تنفيذ الغعالية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجامعة، من خلال بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، مؤكداً على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة تلبي جميع احتياجات العاملين.





وأشاد النعماني خلال جولته التفقدية بهذه المبادرة التي تعمل على الحد من إرتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مطالباً نقابة العاملين بالتوسع في تلك النوعية من السلع والمستلزمات الاساسية والغير اساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً علي ان إدارة الجامعة لن تدخر وسعاً في سبيل توفير كل إحتياجات العاملين علي مدار العام.





ومن جهته قال المحاسب أشرف القاضي أن توفير اللحوم البلدي جاء بناءاً علي طلب العاملين، لافتاً الي ان عملية التوزيع شهدت إقبالاً وتنظيم من العاملين، نظراً لجودتها وبيعها بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق المحلي، وذلك ضمن مبادرة نقابة العاملين لتوفير سلع أساسية بأسعار مخفضة.





وقال أحمد العارف نقيب العاملين، ان سعر الكيلو جرام الواحد يبلغ ٢٤٠ جنيه ويتضمن ١٥٠ جرام دهون بيضاء، وكذلك تم توفير كبدة بلدي طازجة بسعر ٣٠٠ جنيه للكيلو، موجهاً شكره باسم العاملين للدكتور حسان النعماني لدعمه اللامحدود لجميع فعاليات النقابة في كل ما يخص العاملين بالجامعة.