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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"ما حدش شاف" يحصد المركز الثالث في مهرجان إسكندرية

ما حدش شاف يحصد المركز
"ما حدش شاف" يحصد المركز الثالث في مهرجان إسكندرية

حصد فيلم "ما حدش شاف"، أحد مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر، المركز الثالث في مسابقة أفلام شباب مصر بـمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للعام 2023.

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وشارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فيلمين من مشروعات تخرج كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر، تحت اشراف الدكتوره نرمين خضر عميدة الكلية، في مسابقة أفلام شباب مصر بالمهرجان.

وتم عرض الفيلمين "محدش شاف" للمخرجة سلمى إبراهيم وفيلم "والعكس صحيح" للمخرجة غادة عبد العزيز؛ ضمن عروض المسابقة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، أن الجامعة حريصة على دعم أنشطة الطلاب ومشاريعهم في مختلف المجالات من أجل خلق جيل مبدع جديد.

 

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