وافق مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة "ادرس في مصر".

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موافقة المجلس على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة ادرس في مصر، لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات الخاصة والأهلية.

تفاصيل اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بشأن قبول طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

ووافق مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية على زيادة رأس مال الجامعة البريطانية في مصر باستثمارات قدرها 40 مليون دولار بهدف دعم خطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة البريطانية في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية.

ووافق مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية على طلب الجامعة الفرنسية الأهلية بتطبيق اللوائح التي تمنحها جامعة السوربون الحديثة بكليات الجامعة.

كما وافق مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية على إجراء جامعة المستقبل بحوثًا مشتركة مع جامعة لوفان البلجيكية لتطوير المنطقة الساحلية بنويبع، لعمل تكامل بين المقومات السياحية والبيئية والاجتماعية بالمنطقة، وبما يتماشى وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على اعتماد الوحدات الخدمية ومراكز التميز بجامعتي 6 أكتوبر والجامعة البريطانية.



واعتمد مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعي الحالي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حضر اجتماع المجلسي الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية كل من: الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وأشاد المجلس بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار ندبه أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية، كما تم توجيه الشكر للدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة لتحمله مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.