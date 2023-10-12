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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة "أون لاين"

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

سيطر على محركات البحث خلال الساعات الماضية كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وذلك لمعرفة قيمة المخالفات المرورية بدلًا من الذهاب إلى وحدات المرور من أجل الاستعلام، حيث أتاحت النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن المخالفات وسداد قيمتها على الانترنت.

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خطوات التظلم على مخالفات المرور "أون لاين"

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طرق تخفيض مخالفات المرور والاستعلام عنها

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة عن طريق الانترنت، وذلك بخطوات بسيطة توضحها بوابة الوفد في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها في سياق التقرير التالي.

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الدخول على موقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

 

اختيار خدمات المرور

 

النقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية

 

تدوين رقم اللوحة بشكل صحيح، بالأرقام والأحرف

 

النقر على عرض المخالفات المرورية

 

يتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

 

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين

يمكنك دفع مخالفات المرور عن طريق الانترنت وذلك باستخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية 

 

الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنــــــــــا

 

- النقر على خدمات المرور.

 

ثم النقر على أيقونة  "الدفع".

 

اختيار نوع المخالفات “رخص المركبات” أو “رخص القيادة”.

 

إدخال البيانات المطلوبة.

 

النقر على أيقونه إجمالي المخالفات.

 

- تظهر بعد ذلك قيمة المخالفات المستحقة.

 

- أخر خطوة اختيار طريقة دفع المخالفات.

 

 

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