خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة "أون لاين"

سيطر على محركات البحث خلال الساعات الماضية كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وذلك لمعرفة قيمة المخالفات المرورية بدلًا من الذهاب إلى وحدات المرور من أجل الاستعلام، حيث أتاحت النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن المخالفات وسداد قيمتها على الانترنت.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة عن طريق الانترنت، وذلك بخطوات بسيطة توضحها بوابة الوفد في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها في سياق التقرير التالي.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الدخول على موقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

اختيار خدمات المرور

النقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تدوين رقم اللوحة بشكل صحيح، بالأرقام والأحرف

النقر على عرض المخالفات المرورية

يتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين

يمكنك دفع مخالفات المرور عن طريق الانترنت وذلك باستخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنــــــــــا

- النقر على خدمات المرور.

ثم النقر على أيقونة "الدفع".

اختيار نوع المخالفات “رخص المركبات” أو “رخص القيادة”.

إدخال البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونه إجمالي المخالفات.

- تظهر بعد ذلك قيمة المخالفات المستحقة.

- أخر خطوة اختيار طريقة دفع المخالفات.