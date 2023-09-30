خطوات التظلم على مخالفات المرور "أون لاين"

يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات التظلم على مخالفات المرور عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، خاصة بعد ما أتاحت النيابة العامة للمواطنين، تقديم خدمة التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقعها الإلكتروني وذلك ضمن خطة التحول الرقمي.

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لقراءها ومتابعيها نوضح لكم في سياق السطور التالية خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة:

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور "أون لاين"

الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة من هنــــــــــا.

النقر على “خدمات نيابات المرور”.

ثم النقر على أيقونة التظلمات ومنها اختيار مخالفات رخص المركبات.

كتابة رقم الرخصة ارقام وحروف.

كتابة الرقم القومى بالخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

يمكنك تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم ثم النقر على أيقونة تظلم.

يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها من خلال الضغط على موافق.

تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.