طرق تخفيض مخالفات المرور والاستعلام عنها

مخالفات المرور.. يقع الكثير من قائدي المركبات في مخالفات مرورية، مما يعرضهم للغرامة، ولكن يمكن تخفيض تلك الغرامة لما يصل إلى 50%، وفقًا لقانون المرور المصري، إذ تتيح إدارة المرور إمكانية التظلم على المخالفات وتقليل قيمة المخالفة، أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، لكن مع وجوب توفر بعض.

وبحسب قانون المرور المصري فأنه يمكن لقائدي المركبات تخفيض قيمة المخالفة المرورية لـ50% أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، من خلال التوجه إلي إدارة المرور التابع لها قائد المركبة، ودفع قيمة المخالفة المرورية خلال 3 أيام من استلام رسالة المخالفة على الهاتف المحمول.

خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور لتقليل قيمة المخالفات المرورية

تقديم تظلم على قيمتها، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري، عن طريق عدة خطوات كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة للمرور.

اختيار خدمة "التظلمات" والضغط على استمرار.

تقديم تظلم على قيمة المخالفات والضغط على إرسال طلب، ومن ثم يمكن الحصول على رقم.

تحديد نوع التظلم برخصة المركبة.

ادخال كافة البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على إجمالي المخالفات.

الحصول على رقم الطلب ويجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

وعن كيفية الاستعلام عن مخالافات المرور، فذالك باتباع مجموعة من الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.

الدخول على خدمات المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تدوين رقم اللوحة بشكل صحيح.

الدخول على عرض المخالفات المرورية.

سيتم عرض الغرامات المالية للمخالفات.

وفي حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب ادخال الرقم القومي لمالك السيارة.