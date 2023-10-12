طريقة سحرية تمنع الشخير أثناء النوم وتحمي من انقطاع النفس النومي

اكتشف الأطباء طريقة بسيطة لمن يعانون من الشخير أثناء النوم، عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تحسن أيضًا الصحة العامة، محذرين من مخاطر الشخير لأنه قد يتسبب في عدم تدفق الأنفاس بشكل صحيح.

فوائد شرب الماء لعلاج الشخير أثناء النوم

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا ميرور" البريطاني، أوصى الأطباء بشرب الكثير من الماء، لتقليل مقدار الشخير، فمعظم الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الماء، ويستبدلونها بمشروبات أخرى مثل: الشاي والعصائر والقهوة، لا تعطي للجسم نفس فائدة الماء.

علاج الشخير أثناء النوم

ويوضح الأطباء إن البقاء رطبا قد يعني تكوّن مخاط أقل في الفم والأنف والحلق واللسان، ما يؤدي بدوره إلى تقليل الشخير، الأمر الذي يجعل الأشخاص الذين يشخرون يميلون إلى الشخير أكثر بعد شرب الكحول، الذي يسبب الجفاف، وغالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السكر، المعروف بزيادة إنتاج المخاط، كما يمكن للتدخين الذي يسبب أيضًا المخاط والجفاف، أن يجعل الشخص يشخر أكثر، كما هو الحال مع النوم على الظهر.

وحسبما يوصح خبراء الصحة، من المفترض أن نشرب جميعًا ما بين 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا، على الرغم من أن البعض قد يحتاج كمية أكبر، على غرار الأمهات المرضعات رضاعة طبيعية، أو إذا كان الطقس حارا، أو عند المرض، أو أولئك الذين يمارسون مجهودا بدنيا.

ولتناول الماء فوائد صحية أخرى أبرزها، الحفاظ على تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، وحماية الحبل الشوكي، وضمان طرد الفضلات من الجسم عند التعرق والذهاب إلى المرحاض، بالإضافة إلى إنقاص الوزن، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وقمع الشهية.

ويحذر الأطباء من أن هناك أنواع من الشخير قد تكون أكثر خطورة، مثل انقطاع النفس النومي. وإذا كنت تستيقظ كثيرا في الليل، ويكون شخيرك مرتفعا جدا، وعلى وجه الخصوص إذا توقف تنفسك أو بدأت تلهث أو تختنق أثناء نومك، فقد تكون مصابا بهذه الحالة، ما يتطلب العلاج واستشارة الطبيب على الفور.