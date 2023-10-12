تفاصيل الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بأسوان

يعقد نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، غدًا الجمعة، فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمقر المطرانية في كاتدرائية رئيس الملاك ميخائيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.



يستهل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية ورفع البخور بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل وهو النظام الرعوي التي وضعته الكنيسة منذ اعوام.



شهد الاقباط بأسوان خلال الفترة الماضية مناسبات روحية متنوعة جاء في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد الذي أقامة الامبراطور ادريانوس ويدعى " فينوس".

كما حفظت المراجع عن هذه الذكرى موقف الملكة هيلانة التي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان بأنه الصليب المقدس.