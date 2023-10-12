فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالسويس يحصد3 مراكز بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات

اختتمت فعاليات مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023، فعالياته بحصد فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالسويس، (IEEE SUEZ REGION E) الذي تدعمه مؤسسة مصر الخير على 3 مراكز في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023.

وكانت مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023، اختتمت فعالياتها أمس الأول، بجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 129 فريق من 6 دول بإجمالي 925 طالب.

وضمت البطولة 4 مسابقات مختلفة، الأولى كاسحات الألغام، والثانية تحدي الربوتات المقاتلة، والثالثة تحدي الغواصات الألية تحت الماء، والرابعة تحدي سيبرش( الغواصات المائية).



و شارك فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، من جانب مؤسسة مصر الخير، بأربع فرق في بطولة العلمين الدولية للروبوتات، في 3 مسابقات هي:

كاسحات الألغام.

تحدي الروبوتات المقاتلة.

الغواصات المائية.

وحصد الفريق المركز الأول في مسابقة الغواصات المائية على مستوى مصر وشمال أفريقيا (للغواصات المائية يقوم الطلاب خلالها بصناعة روبوت يستطيع أداء مهمة معينة تحت المياه)، وذلك حول استشكاف المحيطات، حيث تدور المسابقة حول كيفية استخدام الروبوت في استكشاف المحيطات تحت المياه.



فيما حصد الفريق المركز الأول في مسابقة تحدي الروبوتات المقاتلة ( عبارة عن حلبة بها روبوتين يواجهان بعضهما وتنشأ مصارعة بينهما، وينتصر من يفوز في النهاية على الأخر في الصراع)، فيما حققوا المركز الثاني على مستوى مصر وشمال أفريقيا في مسابقة كاسحات الألغام (هدف المسابقة الدخول في ملعب به أماكن معينة به ألغام، فيما تتمثل وظيفة الروبوت في تحديد مكان اللغم).



وأوضح عمر عبد الشافي، عضو فريق مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، أن هذا الفوز يمثل دفعة كبيرة بالنسبة للشباب المشاركين خاصة وأن منهم من يشارك لأول مرة، حيث شعروا بمشاركتهم في هذه المسابقة التي دعمتهم فيها مؤسسة مصر الخير، أنهم وضعوا على بداية الطريق، وكيف يتمكنون بشكل متقدم من صناعة روبوت، وكيف ينفذون هذا الأمر ويستكملوا الطريق للأمام، لافتا إلى أن مثل هذه التدريبات والمسابقات تمثل بداية لصناعة الروبوت بشكل أفضل واستخدامه في مجالات واسعة على أرض الواقع.

وأضاف عمر، أن مؤسسة مصر الخير هي الداعم للفريق في المسابقة، وهي من تكفلت بتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية، والخامات الخاصة بصناعة الروبوتات، وهي من دعمت مشاركة الفرق الأربعة في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات، لافتا إلى أنها السبيل بالنسبة لهم للمشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية، إلى جانب توفير الخبرة والتدريب والتأهيل السابق للفرق.

وأوضح عمر، أن هناك مساهمة في التأهيل والتدريب أيضا من جانب نقابة المهندسين بالسويس، التي تقدم لهم دعما فنيا، وكذلك قسم البتروكيمياويات بمدرسة السويس للصناعات المتقدمة.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة قامت بدعم اشتراك وتدريب عدد 25 فريق من 9 محافظات مختلفة من طلاب المدارس الحكومية للمشاركة في البطولة ودعم فريق من طلاب مدارس مصر الخير المجتمعية بأسيوط لأول مره ببطولة العالمين، ونوهت أن مؤسسة مصر الخير لها دور فعال في المشاركة في لجنة التحكيم ببطولة العلمين.

وسلمت مؤسسة مصر الخير شهادات تكريم للمدربين (mentors) المتطوعين الذين قاموا تطوعا بتأهيل وتدريب الفرق التي تدعمها مصر الخير.