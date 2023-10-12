جهاز مدينة ٦ أكتوبر يفوز بجائزة أفضل مشروع في مجال معالجة مياه الصرف الصحي

نجح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، من الفوز بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، على مستوي محافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

وقال جهاز مدينة 6 أكتوبر، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المبادرة شهدت تنافس نحو 197 مشروعًا على مستوي محافظة الجيزة، فاز منها 14 مشروعًا طبقًا لاشتراطات اللجنة المنظمة، موضحًا أن مشروع جهاز أكتوبر حصد أفضل مشروع أخضر ذكي في معالجة مياه والصرف الصحي.

وتابع جاهز مدينة 6 أكتوبر، في بيانه، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجهيات الحكومة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050.