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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة، اليوم الخميس، أعمال محطة المعالجة الرئيسية شرق المدينة على طريق القاهرة/السويس، والأعمال الخاصة بخط  قطر 2500مم، وكذا الأعمال الخاصة بالخط  قطر 1300مم.

طلب الشربيني، من الشركة المنفذة تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل طبقًا للبرنامج الزمني، وتوضيح نسب التنفيذ التي وصل إليها المشروع حتى تاريخه، كما قام بتفقد موقع المشروع بشكل عام.

وأكد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء المرور، ضرورة الاهتمام بالجودة والاتقان في الأعمال وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني  المحدد في العمل والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة

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