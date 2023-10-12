أزهر الشرقية يختتم البرنامج التدريبي الشامل للإداريين ببلبيس

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، الدورة التدريبة الشاملة في المهارات الأساسية لحمبع الإداريين بإدارة بلبيس التعليمية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر الإدارة لمدة أسبوع.

وقال محمود هاشم، مدير الشؤون الوظيفية لمنطقة الشرقية، إن البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية بالمعاهد بالنواحي الفنية للتعامل اليومي مع المواقف اليومية، مع توضيح وبيان حقوق وواجبات المعلمين في الأجازات بمختلف انواعها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بعقد ورش عمل لتدريب الإداريين بمختلف الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية.