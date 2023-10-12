انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة، التضامن، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور الدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتورة مها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، و نخبة من خبراء الطب الرياضي، والدكتور أحمد عبدالعزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، ومجموعة من الأطباء العرب، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي.

يستهدف المؤتمر تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محلياً عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر للتأهيل والتعافي.

النسخة الأولى شهدت تدريب الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في التأهيل والتعافي

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أن الوزارة تتشرف برعاية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي الهم ، حيث تسعى وزارة الرياضة دائما لتطوير كافة المجالات التي تخدم المواطن والشباب والرياضة المصرية دعم وزارة الرياضة للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل تأتي بعد نجاح النسخة الأولى والتي شهدت تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي سواء للرياضيين أو ذوي الهمم من خلال ورش العمل أو الدورات التدريبيه التي أقيمت خلال النسخة الأولى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية تولي كافة اهتماماتها بالقطاع الطبي وتسعى دائما لتطويره وتطوير كافة الكوادر البشرية المصرية فإن العقل السليم في الجسم السليم، فالأمر ينعكس في النهاية على صحة الرياضي والمواطن ولا سواء كان من الاصحاء أو من أبطالنا الخارقين لكل التحديات من ذوي الهم" .

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محلياً عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي.

وتتطلع وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال المؤتمر لتطوير سياحة المؤتمرات، بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في السياحية الرياضية وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، كما تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير نمط سياحة المؤتمرات في مصر بالشكل الأمثل.

المؤتمر الأول

جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للتأهيل والتعافي أقيم في مصر عام 2022، وتضمن 7 ورشات علمية طبية في العديد من المجالات الطبية المختلفة، كان من ضمنهم ثلاث ورش خاصة بالإصابات الرياضية، إحداها عن كيفية استخدام الأربطة المختلفة عند الإصابات لمختلف أعضاء ومفاصل الجسم، ألقتها الدكتورة جيل ألكسندر وأخري عن أنواع وطرق علاج الإصابات العضلية ألقاها الدكتور ديفيد رودس من جامعة لونكاشير البريطانية، بحضور نخبة من خبراء الطب الرياضي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، والدكتور أحمد عبدالعزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، ومجموعة من الأطباء العرب، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي.

وركز المؤتمر الأول على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض الشلل الدماغي لكونهم أبرز الفئات التي تحظى باهتمام واسع من جانب الدولة، لذلك يعد المؤتمر خطوة بناءه تسعى لتحويلهم لفئة قادرة على التعايش والإنتاجية وزيادة دمجهم بالمجتمع، من خلال ورش عمل ومحاضرات في مجال التأهيل الطبي والمعرفي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بالوسائل والأدوات العلمية الحديثة التي تنعكس علي خدمات المجتمع

كما ناقش المؤتمر الأول أيضاً العديد من الجوانب الأخرى مثل التركيز على صحة المرأة والوقاية من الأمراض السرطانية وعلاج أكبر المضاعفات مثل التورم الليمفاوي، و تأهيل الأعصاب والتوازن الحركي.