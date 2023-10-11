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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جلسه لاعضاء برلمان الشباب بمركز شباب الساحل في طور سيناء

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

نفذ مركز شباب الساحل بطور سيناء جلسه برلمانية لأعضاء برلمان الطلائع ضمن خطة النشاط الصيفي ،تناول الجلسة خطة العمل المستقبلية عن نشأته المجلس الشعب ، و مهامه و أعضائه و الهيئه المكتب ، و مناقشه طرق عمل طلبات احاطه ، و السؤال كأدوات رقابه برلمانيه تجهيزا لعرضها في الجلسه المقبله .

بدعم من وزارة الشباب و الرياضه لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن .

يشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم  .

 

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الجريدة الورقية