فاضل أيام .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي.. يترقب الكثير من المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة، والذي يتم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وإعلان نهاية التوقيت الصيفي الذي استمر العمل به لمدة 5 شهور.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي بعد أيام بحسب قرار مجلس الوزراء، وذلك على الرغم من أن التوقيت الشتوي لغلق المحلات بدأ منذ ما يقرب من أسبوع، إلا أن ذلك لم يكن له علاقة بتغيير الساعة، والذي من المنتظر ان يتم الإعلان عن بدء العمل به هذا الشهر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويشار إلى أنه في وقت سابق .. أعلن مجلس الوزراء عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خلال الإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي مرة أخرى، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء.

و يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023 بحلول منتصف ليل آخر جمعة من شهر أكتوبر الجاري.

التوقيت الشتوي ومواعيد المحال التجارية

لذا بدأ العد التنازلي لبدء التوقيت الشتوي، إذ يفصلنا عن آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري 20 يوما فقط، إذ يوافق آخر خميس من هذا الشهر 26 أكتوبر.

يذكر أنه تم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023 بدء من يوم الجمعة الأخيرة من شهر سبتمر وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية .



