أسيوط: لا يوجد قوائم انتظار لمرضى الكلى

صرح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بعدم وجود قوائم انتظار لمرضى الكلى على مستوى محافظة أسيوط، وأشاد بالتعاون المشترك بين مستشفيات جامعة أسيوط والمراكز الطبية الأخرى على تعاونكم. مع مستشفيات مديرية صحة أسيوط لتحقيق هذا الإنجاز لصالح مرضى الكلى.

وأشاد بجهود نقابة أطباء أسيوط بقيادة الدكتور ضياء عبد الحميد في جهودها لتحسين أوضاع الأطباء وكذلك جهودها ودعمها للأطباء خلال فترة كورونا سواء الأطباء المصابين أو الأطباء الذين وفاتهم المنية



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط في المؤتمر الطبي الذي أقامته جامعة أسيوط اليوم حول الأمراض الباطنة وأمراض الكلى.

كما شارك في الجلسة المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير الرقابة الداخلية بالقطاع الصحي بمحافظة أسيوط، دعماً للجهود العلمية التي تقوم بها جامعة أسيوط في القطاع الطبي.