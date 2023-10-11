شركة سال للخدمات اللوجستية تبدأ اكتتاب أسهمها بالسوق السعودية

تتصدر ترند السعودية

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية.. احتلت مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء اكتتاب أسهمها في السوق السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م.

فيما أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن الاكتتاب على أسهمها يستمر من اليوم حتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023م.

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

ووفق بيان الشركة، هناك عدة معلومات نستعرضها خلال السطور التالية: