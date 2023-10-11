تتصدر ترند السعودية
شركة سال للخدمات اللوجستية تبدأ اكتتاب أسهمها بالسوق السعودية
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية.. احتلت مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء اكتتاب أسهمها في السوق السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م.
فيما أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن الاكتتاب على أسهمها يستمر من اليوم حتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023م.
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
ووفق بيان الشركة، هناك عدة معلومات نستعرضها خلال السطور التالية:
- تم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي يمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.
- تم تحديد السعر النهائي لطرح “شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية” بـ 106 ريال للسهم الواحد.
- جاءت الجهات المستلمة للاكتتاب كالتالي "بنوك السعودي الأول والأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني".
- تأتي عملية الطرح في “سال السعودية” ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة “أسهم الطرح”.
- يمثل نسبة الاسهم المطروحة 30% من رأس مال شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.
- تمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 72 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة.
- بلغ عدد أسهم طرح “سال السعودية” التي سيتم تخصيصها بشكل مبدئي للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.