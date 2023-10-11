عاجل
وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بوتين يصف القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تُعلن سد النقص في ترسانة إسرائيل من صواريخ لـ "القبة الحديدية"

القبة الحديدية
القبة الحديدية

قامت "الولايات المتحدة"، بسد النقص في ترسانة "إسرائيل" من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد تمكنا من تعويضهم ببعض الاحتياطيات من الصواريخ للقبة الحديدية. لقد احتفظنا بهذه الصواريخ المضادة للصواريخ في إسرائيل وقمنا ببساطة بنقلها إلى ملكية جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف كيربي أنه من المتوقع وصول إمدادات إضافية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

بايدن يُؤكد: أمريكا تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن واشنطن تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكيًا منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية حماس.

مواد متعلقة

الجزائر تُجدد تضامنها مع الفلسطينيين وتنتقد جرائم الاحتلال

الاحتلال يستهدف سيارات على حدود غزة ويُنهي حياة 3 فلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 189 ضابطًا إثر هجمات المُقاومة الفلسطينية

المالكي: الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دوليًا وإجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني

في غزة عيون الأطفال مرآة حقائق انتهاكات الاحتلال.. صور توثق الدمار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده للدخول إلى غزة
الجريدة الورقية