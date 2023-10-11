محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية المدرسة الرسمية الدولية لاستقبال الطلاب

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، المدرسة الدولية العامة (IPS) بالخارجة، برفقة سيد محمود سكرتيرعام المحافظة، تفقد الاستعدادات لبدء الدراسة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد على جاهزية المدرسة لافتتاحها، ووجه بسرعة استكمال إجراءات قبول الطلاب والانتهاء من تجهيز القاعات الدراسية والممرات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، مشيراً إلى دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة. الخدمة التعليمية وتوفير كافة وسائل الدعم للمدرسة.