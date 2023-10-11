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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية المدرسة الرسمية الدولية لاستقبال الطلاب

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية المدرسة الرسمية الدولية

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، المدرسة الدولية العامة (IPS) بالخارجة، برفقة سيد محمود سكرتيرعام المحافظة، تفقد الاستعدادات لبدء الدراسة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد على جاهزية المدرسة لافتتاحها، ووجه بسرعة استكمال إجراءات قبول الطلاب والانتهاء من تجهيز القاعات الدراسية والممرات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، مشيراً إلى دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة. الخدمة التعليمية وتوفير كافة وسائل الدعم للمدرسة.

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