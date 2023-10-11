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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يتفق على ضم محمد صلاح في الصيف المقبل

محمد صلاح وكريم بنزيما
محمد صلاح وكريم بنزيما

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السعودي عن توصل إدارة النمور لاتفاق مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن حصول إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على وعد من محمد صلاح بالانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد فشل حسم الصفقة خلال الصيف الماضي بسبب تمسك إدارة ليفربول بخدمات اللاعب.

وكان الاتحاد قريبًا من حسم صفقة محمد صلاح الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت في الأيام الأخيرة رغم العرض المالي الكبير الذي قدمته إدارة النمور للنادي الإنجليزي لإقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب.

وجاء تمسك المدرب الألماني يورجن كلوب بخدمات محمد صلاح ورفضه فكرة التخلي عنه بالصيف الماضي، ليعرقل حسم الصفقة لصالح النمور، ولم تتمكن الإدارة من البحث عن لاعب بديل بسبب ضيق الوقت.

صفقات الاتحاد في الصيف الماضي

ونجح الاتحاد في حسم عدة صفقات مميزة خلال الصيف الماضي على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ومواطنه نجم الوسط نجولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

كما تعاقد الاتحاد مع اللاعب فابينيو قادمًا من ليفربول، والموهبة البرتغالية جوتا الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن مع الفريق، ويفكر المدرب نونو سانتو في إعارته والبحث عن أجنبي بديل.

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