محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بعد تألقه أمام برايتون.

وسجل محمد صلاح هدفان في تعادل ليفربول أمام برايتون، ما دفع الأسطورة البريطانية ألان شيرر، لاختيار صلاح في التشكيلة الرسمية لهذه الجولة عبر حساب رابطة الدوري الإنجليزي.

يتصدر اللاعب المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل هدفين لفريق ليفربول في مباراتهما ضد برايتون.

تشكيلة الجولة في البريميرليج

حراسة المرمى: جون ستون.

خط الدفاع: فان دي فين، ويليام ساليبا، تريبير.

خط الوسط: عبد الله دوكوري، ريس جيمس، مكتوميمناي، جيمس ماديسون .

خط الهجوم: رحيم سترلينج، ألكسندر إيساك، محمد صلاح.