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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيض أسعار 12 سلعة أساسية لمدة 6 أشهر

سلع
سلع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة 6 أشهر، بهدف خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

أجزاء لحوم

وشملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك: “الدواجن المجمدة، وأحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل، وأجزاء لحوم من طيور الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون وشحوم زيوت حيوانية، والسكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات”.

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إطلاق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين بمركز الداخلة

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

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الإحصاء: استقرار نسبي في معدل التضخم لأسعار السلع خلال سبتمبر عند 38%

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