تخفيض أسعار 12 سلعة أساسية لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة 6 أشهر، بهدف خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

أجزاء لحوم

وشملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك: “الدواجن المجمدة، وأحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل، وأجزاء لحوم من طيور الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون وشحوم زيوت حيوانية، والسكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات”.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.