إطلاق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين بمركز الداخلة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد من تنفيذ مبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بطرح اللحوم الحمراء المحلية والخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء. توجيهات محافظ الوادي الجديد بتوفير الخضار والفواكه بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بالتعاون مع بعض المزارعين بالمركز والذي هدفه توفير بعض الخضروات الأساسية للمواطنين بسعر مخفض بشكل كبير عن سعر السوق والتي لاقت إقبالاً قوياً من المواطنين، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء المحلية إلى 220 جنيهاً، والطماطم والبطاطس والفلفل والكوسا 10 جنيهات، والباذنجان والخيار 5 جنيهات، وغيرها من المنتجات المخفضة.

تابع المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة إجراءات نقل المنتجات من المزارع المحلية إلى نقاط البيع المعتمدة بأحياء مدينة موط وآليات تنظيم عرضها للجمهور، والتي تشمل منافذ مجهزة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات بأسعار مخفضة. وأعلنت قائمة الأسعار على موقعها الرسمي ودعت المواطنين للحصول على متطلباتهم فيما توافد المئات. ويضطر المواطنون إلى شراء المنتجات دون حشود، رغم تزايد أعدادها.

وقال التماوي إن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أطلق العديد من المبادرات التي تدعم خفض الأسعار وتوريد المنتجات الطازجة والخضروات والفواكه واللحوم المحلية وعززت تحفيز المزارعين على التسويق منتجاتهم او بضائعهم. محلياً لتغطية العجز في الأسواق والقضاء على ظاهرة التجار الذين يحتكرون المنتجات في الأسواق، مبرزاً تفاني العاملين بالوحدة المحلية. ويعملون على تنظيم وإنجاح المبادرة وتشجيع المواطنين على الشراء بسبب فروق الأسعار وانخفاضها بين 30 و50%.

وأضاف الطماوي أن المحافظة ساهمت في دعم توفير المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات من خلال التوسع في إنشاء الدفيئات الزراعية ومشاريع الشباب وتشجيع المزارعين على طرح منتجاتهم بأسعار مخفضة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيف أزمة معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية جهزت العديد من نقاط البيع على مستوى الأحياء

أعرب سكان مدينة موط بالداخلة عن فرحتهم بعرض المنتجات الطازجة بأسعار مخفضة، حيث توافد عليهم عدد كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم. ويقول محمود خضر من مدينة موط، إن هذه المبادرة ساعدت في القضاء على ظاهرة احتكار تجار الفاكهة والخضروات وأجبرتهم على تخفيض أسعارها، وظهر الفرق واضحاً جداً في الجودة. منتجات تدل على أن الداخلة تتمتع بصفات جيدة كثيرة وإنتاج وفير من الخضار والفواكه واللحوم الطازجة التي تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف احد مواطني مدينة موط أن مبادرة تخفيض الأسعار من أهم إنجازات محافظ الوادي الجديد ورئيس مركز الداخلة لتخفيف العبء عن المواطنين وتفعيل التنافسية في السوق وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الخضروات. مشيراً إلى أن منتجات الدفيئة تعتبر من أهم مشاريع شباب الخريجين والتي وفرت لهم مصدر دخل. وزاد نموها وعزز استقرار سوق الفواكه والخضروات بمدينة موت ومدن وسط الداخلة.

وأمر محافظ الوادي الجديد مؤخرا بتأسيس رابطة لمنتجي الخضار الشرعيين تتكون من 100 فلاح مهتم بإنتاج الخضار بالداخلة، لتكون لها نقاط بيع بجميع القرى لبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار موحدة أقل من أسعار نظيراتها بالأسواق، بهدف القضاء على ظاهرة الاحتكار في المنتجات وتحقيق تسويق أكبر للمنتجات التي تنتجها. ويتم إنتاجه محلياً من قبل المزارعين وأصحاب مشاريع الدفيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.

وشدد المحافظ على توريد السلع للمواطنين وتكثيف حملات التهريب اليومية في الأسواق والمتاجر لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية واللحوم والمنتجات الدفيئة. وبأسعار مخفضة في جميع المراكز.

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوحدة المحلية بمركز الداخلة تطلق مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين