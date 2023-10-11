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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غسان وانجل يلفتان الأنظار في إكس فاكتور

الفنانان السوريان
الفنانان السوريان غسان وانجل

لفت الفنانان السوريان غسان وانجل الأنظار في برنامج المواهب الشهير إكس فاكتور، حيث قدما أداءً مميزاً نال إعجاب لجنة التحكيم والمتابعين.

وأشادت لجنة التحكيم بصوت غسان وانجل، ووصفتهما بالموهبة الحقيقية. كما أعربت عن إعجابها بأسلوبهما الغنائي المميز.

وأعرب غسان وانجل عن سعادتهما بالمشاركة في برنامج إكس فاكتور، مؤكدين أن البرنامج يعد فرصة كبيرة للفنانين الشباب للوصول إلى الجمهور.

ويُعد برنامج إكس فاكتور أحد أشهر البرامج التلفزيونية في العالم، حيث يحظى بمتابعة ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم. وقد دخل البرنامج عامه السابع عشر هذا العام، حيث انطلق أول موسم منه في عام 2004 في المملكة المتحدة.

وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه، حيث تم إنتاجه في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر. وقد فاز بالبرنامج العديد من الفنانين الذين حققوا شهرة كبيرة، مثل زين مالك، وليامز، وباد بوي زين.

الجريدة الورقية