منتخب مصر يخوض مرانه بإمارات استعدادًا لمواجهة زامبيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، مرانه تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، وذلك استعدادًا لمواجهة زامبيا غدًا في الإمارات وديًا.

ويعتبر هذا هو المران الثاني لمنتخب مصر منذ وصوله لدولة الإمارات، حيث خاض الفراعنة مرانهم الأول، أمس الثلاثاء، فور وصولهم.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدًا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:



تنقل مباراة مصر وزامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.