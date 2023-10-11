اقرأ غدًا بالوفد.. إجماع وفدي على خوض عبدالسند يمامة السباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "إجماع وفدي على خوض عبدالسند يمامة السباق الرئاسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصالحة بين عبدالسند يمامة وفؤاد بدراوي لمصلحة الوطن والوفد وسط ترحيب الحضور

الهيئة العليا ونواب الحزب بالبرلمان يدعمون رئيس الوفد في الانتخابات

المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي حق دستوري

الوفد يخوض الانتخابات الرئاسية لتفعيل الحياة السياسية

الوفد يخوض الانتخابات الرئاسية لتفعيل الحياة السياسية

1078 شهيدًا و5314 مصابًا في المحرقة الإسرائيلية بغزة

9 رؤساء جمهورية بين الثورة والاستفتاء والانتخاب