نجاح مبادرة الحكومة لخفض سعر الدواجن يتطلب ضبط الأسعار ومراقبة السوق

ثمن الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، قرار رئيس الوزراء بخفض سعر الدواجن بنسبة 15-25%، لكنه شدد على ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة السوق لضمان وصول التخفيض إلى المستهلك النهائي.

ضبط الأسعار:

وأشار السيد إلى أن تحديد التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش ربح للمنتج هو الآلية المثلى لضبط الأسعار، كما يجب إنشاء بورصة للدواجن لمراقبة الأسعار بشكل دقيق ومتابعة الأسعار كل 15 يومًا.

وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف، يجعل خفض الأسعار بنسبة 15-25% غير كافٍ، وطالب بضبط منظومة سعر الكتكوت والأعلاف من البداية لضمان خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأوضح السيد أن الحكومة لديها آليات للرقابة على الأسعار، لكن لا بد من مراقبة السوق بشكل مستمر وضبط المنظومة قبل الحديث عن خفض الأسعار.

وخلص السيد إلى أن الجميع يتفق على ضرورة ضبط الأسعار، سواء المنتج، أو المستهلك، ولا يجوز أن يخسر أحد.