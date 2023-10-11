برشلونة يدافع عن حقه في قضية نيجريرا ببيان رسمي

دافع نادي برشلونة عن نفسه في قضية الفساد المالي ودفع رشوة للحكام فب القضية المعروفة باسم نيجريرا، وذلك بإصدار بيان اليوم الأربعاء للدافع عن حق النادي الكتالوني.

بيان برشلونة

وقال النادي في بيان له :"يؤكد برشلونة مرة أخرى أنه كان لديه خدمات استشارية للحكام واللاعبين منذ سنوات، وأنه يمتلك أدلة على وجود هذه الخدمات".

وأضاف برشلونة: "تم تلبية جميع هذه المواد التي تهدف إلى تحسين استعداد الفرق الاحترافية لمبارياتها في الفواتير التي تم دفعها للشركة المقدمة للخدمات، وتم تسليم جزء من هذه المواد التي تم الاحتفاظ بها مؤخرًا إلى المحكمة المسؤولة عن التحقيق".

وتابع برشلونة: "نأسف لأن الإشعار التمهيدي الذي تم الإخطار به بالأمس يحتوي على آراء وأحكام تشكك في أخلاقيات الرئيس خوان لابورتا".

وأكمل برشلونة: "ويجب أن نتذكر أيضًا أن القضية في مرحلة التحقيق وأن الأحكام الشخصية التي تم جمعها لم تفعل أكثر من خلق حالة من الارتباك في الرأي العام، والتي تسببت بالتأكيد دون قصد، في ضرر جسيم لصورة النادي ورئيسه".

وواصل برشلونة: "على أية حال، سيواصل النادي، وعلى رأسه لابورتا، الدفاع عن المصالح المشروعة للمؤسسة من خلال المحامين الذين يشكلون جزءا من الإدارة القانونية لهذا الإجراء".

واختتم برشلونة: "أخيرًا، نؤكد مرة أخرى أن في رأي النادي، لا شيء يعد عرضيًا فيما يتعلق بإجراءات فريق الإدارة، ونشدد على أن نادي برشلونة ما زال محاصرًا من الخارج في حملة تشويه مؤسسية تستند إلى بعض الحقائق التي لم يتم توثيقها بعد تمامًا والتي تهدف إلى تقويض النادي في جميع مجالاته: الرياضية والاقتصادية والاجتماعية".